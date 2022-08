Dorpsbewoners vangen rondzwervende Roemeense arbeidsmigranten in Gendringen op: ‘Het is een mensonterend bestaan’

Met Video Het bonte interieur van dit nieuwe pop-uprestau­rant is te koop: ‘Wil je een stoel meenemen? Daar valt over te praten’

GENDRINGEN - Wie het nieuwe pop-uprestaurant Motto van Tom Masselink (23) en Ot Bresser (21) in Gendringen binnenloopt, valt direct het bonte interieur op. Het is een in het oog springende verzameling van kleuren, planten en antiek. Het mooiste: na het diner kan de antieke stoel van de eettafel mee naar huis.

30 juli