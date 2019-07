Drie gewonden bij frontale botsing Terborgseweg-N317

Jeugd praat in Silvolde over zinloos geweld na steekpar­tij­en

7:53 SILVOLDE - Jongeren uit de gemeente Oude IJsselstreek praten zaterdagavond over zinloos geweld. Ze doen dat met politie, burgemeester Otwin van Dijk en het jongerenwerk. Aanleiding is de steekpartij in Silvolde begin juni, toen een 16-jarige jongen uit het dorp werd neergestoken door een 18-jarige plaatsgenoot.