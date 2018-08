Drie jaar cel geëist voor steken fan De Graafschap

SCHIPHOL/ IJMUIDEN/ ULFT - Het was de 33-jarige IJmuidenaar Dennis P. die in mei een supporter van De Graafschap neerstak met een bierflesje, volgens het OM. Dat eist daarvoor een celstraf van vier jaar, waarvan één voorwaardelijk.

Dat gebeurde maandag bij de rechtbank in Schiphol.

P. wordt ervan verdacht dat hij op 10 mei van dit jaar in IJmuiden een 24-jarige inwoner van Ulft in zijn nek stak. Het scheelde maar een centimeter of de fan van De Graafschap had een slagaderlijke bloeding opgelopen.

Het incident gebeurde na een play-offwedstrijd tussen Telstar en De Graafschap bij een massale vechtpartij tussen aanhangers van de twee clubs. Bierflesjes vlogen door de lucht.

'Een hel'

Het slachtoffer voelde ineens 'een vlaag', zoals hij het zelf omschrijft. Daarna zag hij enorm veel bloed en raakte hij in shock. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis, waar hij een operatie onderging. Zenuwen en een ader waren geraakt. De man leed maandenlang veel pijn, vertelt hij in een emotionele slachtofferverklaring. ,,Mijn leven was een hel.’’ Hij heeft veel nachtmerries en liep een trauma op. Hij wil 5.000 euro smartengeld en 6.800 euro schadevergoeding.

De verdachte zegt dat hij dit allemaal vreselijk vindt voor het slachtoffer. ,,Maar ik heb het niet gedaan.’’

Camerabeelden

De officier van justitie baseert het bewijs op verklaringen van de ex van de verdachte en diens vriend. Die zeiden bij de politie dat ze P. hadden horen vertellen dat hij iemand had gestoken. Maar de verdachte wijst dit naar het rijk der fabelen. ,,Ik kon niet eens steken, want mijn hand was net uit het gips.’’