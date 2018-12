Dronken Pool ramt met vrachtwagen bushokje in Ulft

Hayo Canter Cremers (D66) stapt uit gemeente­raad Oude IJssel­streek

14 december ULFT - D66 in Oude IJsselstreek zonder Hayo Canter Cremers, het zal even wennen worden. De fractievoorzitter van de democraten stopt er na acht jaar mee. ‘Veranderingen binnen mijn gezin en werk nopen mij andere prioriteiten te stellen in mijn leven’, laat Canter Cremers via Facebook weten. Hij stopt per 1 februari met zijn politieke werk.