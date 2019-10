DRU Industriepark wordt wellicht werelderfgoed van UNESCO

Op de lijst van UNESCO komt alleen erfgoed in aanmerking dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd. Wanneer een gebouw aan de lijst wordt toegevoegd, betekent dit dat de overheid zich moet inspannen voor het behoud daarvan. Voor de monumenten is een plek op de lijst lucratief, omdat er meer bezoekers komen en er meer financiële steun is.

Verkennende fase

Hofman kan niet inschatten hoe groot de kans is dat het DRU Industriepark een plek op de lijst kan bemachtigen. ,,We zitten in de verkennende fase, ebben een eerste oriënterend gesprek gehad met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is een behoorlijk ingewikkeld proces. We moeten vooral heel duidelijk maken wat er zo uniek is aan de DRU. Bijvoorbeeld dat hier het verhaal wordt verteld van 250 jaar ijzerindustrie, en dat dat de bakermat was voor de huidige maakindustrie in de regio.”