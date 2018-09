Duthler ook in Varsseveld omgedoopt tot Berden

De directeur die 100.000 kilometer naar school fietste

7 september ULFT - Na 43 jaar in het onderwijs, waarvan 38 jaar als directeur, neemt Hans Epping vandaag afscheid van van de Oersprong in Ulft. In het dorp is hij meer dan 18 jaar schooldirecteur geweest. Epping wordt in december 65 en gaat met vroegpensioen. Een monoloog over onderwijs, fietsen en koken.