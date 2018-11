Eerste dialectles op Isala binnen een uur vol

De dialectles is onderdeel van het programma ‘Plus in Flex', de verstrooiingslessen in het flexrooster, dat dit schooljaar is ingevoerd op het Isala. In het flexrooster krijgen leerlingen kernvakken zoals Nederlands, Engels of wiskunde in blokuren van 80 minuten. Daaromheen moeten scholieren de flexuren van 40 minuten zelf invullen. Minstens vijf, meer mag.



De verstrooiingslessen zijn deze week op maandag en dinsdag. Behalve dialect konden leerlingen bijvoorbeeld ook kiezen voor darten, programmeren, yoga, Spaans of een wandeling. Het is de bedoeling dergelijke lessen na elke proefwerkweek te geven.