Eigen inwoners eerst: Etten krijgt twaalf seniorenwoningen

Burgemees­ters: de kloof met de Randstad bestaat

Er bestaat wel degelijk een kloof tussen de Randstad en landelijke gebieden zoals de Achterhoek. Dat betoogden drie burgemeesters zondagmiddag tijdens politiek en cultureel café Piment in de Doetinchemse schouwburg Amphion. ,,Er is gewoon geen goed oog voor wat belangrijk is in deze regio’’, aldus Doetinchems burgemeester Mark Boumans.

5 februari