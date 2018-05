Eigenaar beroofde garage zet beelden daders online: 'We werken zo hard voor ons geld'

Vorige week woensdag was de garage gewoon geopend toen om 16.15 uur de daders toesloegen. De werkplaats en de showroom aan de Silvoldseweg staan los van elkaar. Veenhuizen is op dat moment druk bezig met een klant. De showroom staat vol mensen. ,,Ze hebben op het drukste moment gewacht’’, vertelt de eigenaar.



Een man in trainingspak loopt langs de showroom op, regelrecht naar de werkplaats. ,,Ze wisten precies waar ze moesten zijn. Iemand heeft ze getipt.’’



Niemand is op dat moment in de showroom aanwezig. Een andere man staat op de uitkijk. Twintig minuten is de dader in trainingspak binnen bezig. Hij neemt zijn tijd. ,,De sleutel van de kluis ligt op een geheime plek verstopt. Die hebben ze gevonden. Alles uit de kluis was weg.’’