Eindelijk een balkon voor Antoon Boerakker (94), in Oevelgunne in Gendringen: 'Ik heb het heel goed hier’

GENDRINGEN - De laatste klussen worden gedaan, de koffiemachine wordt getest en de poetsdoek wordt nog eens over een kast gehaald. Het nieuwe woonzorgcentrum De Oevelgunne in Gendringen is op een haar na gereed. Gisteren namen de eerste bewoners hun intrek in het gebouw.

Quote Dat ik het apparte­ment ook nog echt heb gekregen is prachtig. Dit wil iedereen toch wel? In mei 2019 verhuisden de 52 bewoners van Maria Magdalena Postel naar het tijdelijke woonzorgcentrum De Meulenbeek in Ulft. Het gedateerde Maria Magdalena Postel werd gesloopt en op dezelfde plek verrees het hypermoderne gebouw De Oevelgunne.



Antoon Boerakker (94) keek al een tijd uit naar de dag van de verhuizing. ,,Ik heb het hier heel goed hoor”, zegt hij over De Meulenbeek. ,,Maar mijn kamer is wel klein, met meteen het bed achter me. Toen ik hoorde dat ik in het nieuwe gebouw een appartement kon krijgen met een aparte slaapkamer en een balkon heb ik me daar meteen voor opgegeven. Dat ik hem ook nog echt heb gekregen is prachtig. Dit wil iedereen toch wel?”

Grand café

In De Oevelgunne komen behalve 43 cliënten van zorggroep Azora, elf huurders met een zorgindicatie van wooncorporatie Wonion en veertien cliënten van Estinea met een verstandelijke beperking. In het gebouw is verder een grand café dat ook toegankelijk is voor andere inwoners van Gendringen en er zijn ruimtes waar clubs en verenigingen uit het dorp terechtkunnen. Voor de bewoners is er onder meer een supermarkt in het pand en is er plek voor een kapper.

Jelle Hoogeveen, regiomanager van Azora, is trots op het nieuwe gebouw. ,,Een jaar of zeven geleden was het maar de vraag of we door zouden gaan in Gendringen. Het was crisis, er was geen geld. Dat dit uiteindelijk toch is gelukt is heel mooi.”

‘Blij met ruimte en licht, maar ik ga de hulp wel missen’

Terwijl de verhuiswagens richting De Oevelgunne vertrekken, schuift Antoon Boerakker (94) even aan in het restaurant van woonzorgcentrum De Meulenbeek in Ulft. Twee jaar heeft hij hier gewoond. Vandaag verhuist hij terug naar Gendringen. ,,Ik wil wel dat je opschrijft dat het niet is omdat het hier niet goed zou zijn. De hulp is hier geweldig en het eten is echt heerlijk.”

Maar Boerakker, die jarenlang een kapperszaak had in Megchelen en les gaf aan de kappersvakschool in Arnhem, kijkt uit naar zijn nieuwe, ruime appartement met aparte slaapkamer en grote badkamer in De Oevelgunne. ,,Zeker de laatste tijd, met dat corona, had ik wel eens het gevoel dat ik gevangen zat op die kleine kamer hier. De kinderen mochten ook niet komen.”

,,Ik vroeg wel eens, als geintje: ‘wat heb ik toch gedaan, dat ik hier gevangen zit?’ Maar nu heb ik meer ruimte en licht, en een balkon. Ik vind het heerlijk om even naar buiten te kunnen gaan. En de tuin wordt ook heel mooi, heb ik gehoord.”

Boerakker is een van de 27 bewoners van De Meulenbeek die deze week verhuizen naar De Oevelgunne. ,,Het is mooi dat er een heleboel meegaan naar Gendringen”, zegt hij, ,,het gaat heel goed samen. We gaan ook altijd samen aan tafel. Maar de hulp hier, die ga ik wel een beetje missen.”

De plekken die nu in De Meulenbeek vrijkomen, worden door Azora gebruikt om de wachtlijst wat korter te maken. ,,Dit gebouw blijft in ieder geval nog acht jaar staan”, zegt regiomanager Jelle Hoogeveen. ,,Dat geeft ons de tijd om te bedenken waar we nog kunnen uitbreiden. Er staan meer dan tweehonderd mensen op de wachtlijst bij Azora. En de vergrijzing neemt de komende jaren alleen maar toe.”