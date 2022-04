Enorm zorgpark met 112 woningen langs Oude IJssel; boerderij op die plek wordt gesloopt

Opmaat naar nieuw ziekenhuis: revalida­tie Klimmen­daal verhuist naar Den Ooiman

DOETINCHEM - De revalidatiezorg van Klimmendaal verhuist begin april vanuit Terborg naar zorgcentrum Den Ooiman van Sensire in Doetinchem. De revalidatiezorg in Terborg zit nu nog in Antonia, van Azora.

