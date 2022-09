Entertainer Heiny Haverdil al meer dan 50 jaar in het vak: ‘Ik ben de laatste der Mohikanen’

GENDRINGEN - Hij zag velen de muziekwereld binnentreden en ook weer verlaten. Heiny Haverdil (69) zit al ruim vijftig jaar in het vak en is nog steeds actief. ,,Muziek is altijd de rode draad in mijn leven geweest.”

In zijn achtertuin in Gendringen kijkt Haverdil trots naar foto's van bands waar hij onderdeel van uitmaakte. Dan pakt hij een a4'tje met de top 40 van juni 1972. ,,Kijk, hier staat Meisjes met rode haren op drie. Ik ben toen samen met Alwies (Arne Janssen) naar Heemskerk gereden om het op te nemen.”



Haverdil is het meest bekend als lid van ‘Le Cigales’, de begeleidingsband van Arne Janssen. hiernaast speelde hij onder andere in Take It Easy, het Mandil Trio en de Quattro Band.

Wat zijn uw hoogtepunten als muzikant?



,,Het was natuurlijk geweldig om als eerste Achterhoekse band in de jaren 70 op tv te komen, toen Meisjes met rode haren een hit was. Daarnaast blijft het fantastisch om door het hele land in volle zalen te mogen spelen.”

Was alles leuk in vijf decennia als muzikant?



,,Nee, zeker niet. We hebben ook wel eens in lege zalen ergens in het noorden van het land gestaan. Toen wilden ze ons zelfs niet betalen. Voor mij bleef het doel om iedereen te vermaken en ook het weinige publiek dat er is te behouden.”

Hoe komt het dat bands zoals die waar u in heeft gezeten, bijna niet meer bestaan?



,,Veel horeca is weg. Het is verschrikkelijk dat er geen grote feesten meer zijn, die hielden de horeca overeind. Er worden tot mijn spijt geen dansavonden meer georganiseerd, dat is echt heel jammer. Ik deed het werk als artiest fulltime, dat kan nu niet meer. Ik heb weken gehad dat we elke dag op een feest moesten spelen. Nu zou je er niet meer van kunnen leven. Ik heb dat wel altijd goed gekund.”

