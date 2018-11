Eric Schuurman, van tv-ster tot taxichauffeur: ‘Ik kan niet met meel in de bek praten. Ook niet over mezelf’

Famous from Etten to Ermelo is de ondertitel van het boek dat Eric Schuurman in 2012 over zichzelf schreef. Een zelfanalyse waarbij het nooit helemaal duidelijk wordt of de voormalige tv-ster van Omroep Gelderland zichzelf op de hak neemt of juist niet. Al doet de hoofdtitel Gebakken Lucht dat eerste wel vermoeden.