Ernstig ongeluk in Varsseveld: bestuurder (25) door klap uit auto geslingerd, weg uren dicht

Wat de oorzaak van het ongeluk is geweest, wordt nog onderzocht. ,,Maar gezien de schade is het aannemelijk dat het om een mislukte inhaalactie gaat”, laat de politie ter plaatse weten.

Dat ging mis omdat in tegenovergestelde richting ook een vrachtwagen reed, die bestuurd werd door een 28-jarige Winterswijker. Het gevolg was een bijna frontale aanrijding. ,,De tegemoetkomende vrachtwagen heeft nog geprobeerd de auto te ontwijken, maar dat is niet gelukt”, aldus de politie.

Uit de auto

De klap was dusdanig hevig dat het slachtoffer uit zijn voertuig is geslingerd en in het naastgelegen weiland terecht kwam. ,,Toen wij ter plaatse kwamen, troffen we het slachtoffer inderdaad in het weiland aan. Gezien de verwondingen van de man is het niet aannemelijk dat hij zelfstandig het voertuig heeft verlaten.”