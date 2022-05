Estland hoofdthema van 28ste editie Huntenkunst met 250 kunstenaars: ‘Ineens weer actueel’

,,We hebben elke editie een ander land als thema, dit keer hebben we voor Estland gekozen. Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is het land ineens weer actueel”, zegt Harrie Schenning, voorzitter van Huntenkunst. Volgens hem wil Estland ook via de kunst laten merken dat het land graag bij het westen wil horen.



Tijdens de kunstmanifestatie is er een groot Estland-paviljoen waarin negen Estse kunstenaars hun werk presenteren. Daarna volgt er een expositie in de galerie van het DRU industriepark.



De animo vanuit Europa om te mogen exposeren op Huntenkunst is groot. De ruim 250 kunstenaar komen uit 25 landen. ,,En dat is nog maar 20 procent van wat zich aanmeldt, de rest komt niet door de ballotage”, zegt Schenning.