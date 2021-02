Failliet Jansen Terborg valt uiteen in twee bedrijven: aannemer en tegelzetter

Achter­hoeks zorgcen­trum Bettekamp in de greep van corona: ‘Wereld van de bewoners is nu heel klein’

6 februari VARSSEVELD - De corona-uitbraak in zorgcentrum De Bettekamp in Varsseveld lijkt op zijn retour. In de aparte cohortafdeling voor covid-patiënten verblijven nu nog zo’n tien mensen, dat is een halvering van het aantal dat daar eerder verbleef. De impact op de bewoners en familieleden is groot. Zij leven sinds de uitbraak in de tweede week van januari tussen hoop en vrees.