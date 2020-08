Felgekleurde slang jaagt bewoners Varsseveldse woning de stuipen op het lijf

Achterhoek Food Puur Achter­hoeks voedsel is er volop, maar waar vinden we het?

6 augustus ULFT - Van het Achterhoekse land komen tal van lekkernijen. Iedereen die door de regio rijdt kan zien wat er groeit en bloeit en rondloopt in de weilanden en op de velden. In de winkels en in de horeca zijn die producten minder zichtbaar. En daar moet verandering in komen.