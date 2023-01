Fietser met traumahelikopter naar ziekenhuis gebracht, na aanrijding in Ulft

Deze Achterhoe­kers strijden mee om titel ‘Beste bestuurder van Nederland’

De Achterhoekse bestuurders Ted Kok en Peter Drenth zijn genomineerd voor de jaarlijkse verkiezing van beste bestuurders van Nederland. Drenth woont in Doetinchem en is gedeputeerde van de provincie Gelderland en Didammer Kok is al jaren wethouder in de gemeente Aalten.

13 januari