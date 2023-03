Flink minder WW-uitkeringen in de gemeente Oude IJsselstreek

Bezorgde Achterhoe­kers kunnen straks naar Ruurlo voor ziekenhuis­zorg: ‘Deel patiënten komt al uit die regio’

Waar inwoners van de Achterhoek zich zorgen maken over de ziekenhuiszorg in hun regio, breidt het Streekziekenhuis Koningin Beatrix uit Winterswijk uit naar Ruurlo. In het Kulturhus kunnen inwoners uit de omgeving straks terecht voor planbare zorg van meerdere specialismen. ,,Dit staat los van elkaar en komt toevallig op hetzelfde moment.’’