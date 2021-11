Flinke voorraad coke ontdekt in verborgen ruimte in Ulft

Bij de cursus was veel aandacht voor verborgen ruimtes. Jammer voor de dealer in kwestie, want Lieke had goed opgelet. ‘Bij het eerste voertuig dat ik in Ulft controleerde was het meteen raak! In het voertuig zat een grote handelshoeveelheid cocaïne verstopt', schrijft ze op Instagram.



De bestuurder is aangehouden en het voertuig is in beslag genomen.