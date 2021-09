Formule 1-fan Frank (62) zit in zijn rolstoel vooraan bij Dutch Grand Prix dankzij Achterhoekse stichting

,,Ik ben naar races op Silverstone, Monaco en Frankrijk wezen kijken. Prachtig vind ik het, ik volg alles op tv.”



Hij zit zondag op de eerste rij, als wereldsterren als Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel meedoen aan de eerste Nederlandse Grand Prix in decennia.



Smulders is met in totaal vijftig lichamelijk gehandicapte racefanaten vier dagen te gast in een speciale tent in Zandvoort. Nog eens honderd lotgenoten mogen zondag live kijken naar de The Dutch Grand Prix. Bijna met de neus op pole position, op een speciaal gehandicaptendek. Dankzij een Achterhoekse stichting.