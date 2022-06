Frank Dell (1923-2022) overleden: de man die het zwijgen verbrak rond verzetsgroep De Bark

69 jaar lang is onduidelijk wat er precies is gebeurd in de nacht van 25 op 26 februari 1945 in boerderij De Bark tussen Dinxperlo, Varsseveld en Aalten. Vier Duitse soldaten zijn hier die nacht om het leven gebracht door leden van De Bark, een militaristische verzetsgroep die huist in de boerderij en bestaat uit ongeveer dertig man.



De groep (Barkianen) wordt geleid door Jan Ket uit Leeuwarden en Henk van ’t Lam uit Haarlem, mannen die in de Achterhoek waren beland. Verder bestaat de groep uit regionale verzetsmannen, twee gedeserteerde Duitsers en een zevental gecrashte piloten, onder wie Frank Dell.