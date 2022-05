Fusie Gendringse basisscholen bijna rond, maar een nieuw schoolgebouw is er nog niet

GENDRINGEN - Basisscholen CBS De Hoeksteen en RKBS Christoffel uit Gendringen zijn klaar om te fuseren. De tijd is rijp. Dat werd duidelijk tijdens een extra informatieavond voor ouders. Eén probleem: de bouw van de nieuwe school, waar ook kinderopvang Humankind in moet komen, blijft achter.

De planning is dat de scholen in augustus van dit jaar definitief gaan fuseren. De formele procedure moet nog afgerond worden, maar de neuzen staan dezelfde kant op. In het nieuwe schooljaar komen leerlingen van de beide scholen dan bij elkaar in de klas.



Dat gebeurt voorlopig nog wel in twee aparte schoolgebouwen.

Vertraging en hoge prijzen

,,We hebben bij wijze van spreken al twee keer op het punt gestaan om de school uit te ruimen, maar we weten nu zeker dat we dat voor de zomer van 2023 niet meer hoeven te doen”, zegt directeur Dosje Lubbers van de Christoffel. Op dit moment zitten het bestuur in de voorbereidende fase van aanbestedingsprocedure voor een architect. Door drukte in de bouw gaat het niet zo snel als gepland.

Ondertussen zijn de kosten voor de bouw omhooggeschoten. ,,Alleen al de prijs van de tijdelijke noodopvang is een paar keer over de kop gegaan”, zegt Lubbers.

Sneller gaat het niet

Beide scholen hadden de ouders tijdens de informatieavond graag meer duidelijkheid gegeven over het vervolg van het traject. ,,Het is best lastig voor ouders dat we ze nog geen zekerheid kunnen geven, maar het gaat nu helaas niet sneller,” zegt Mirjam Klumpenhouwer van De Hoeksteen.

Duidelijk is wel dat de bovenbouw na deze zomervakantie naar de wat kleinere Hoeksteen gaat. Groep 1 tot en met 6 gaat naar het pand van de Christoffel. Dit blijft zo tot de bouw van het integraal kindcentrum begint. Dan moeten alle klassen naar de noodvoorziening.