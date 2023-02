Fusie voetbalclubs Silvolde en Terborg muurvast: ‘Het is enorm frustrerend, we leken op de goede weg’

Een speciaal ingestelde fusiecommissie, met leden van beide clubs en een onafhankelijke voorzitter, moest de twee verenigingen begeleiden in het fusietraject. Dat blijkt echter niet te lukken.



‘Door het ontbreken van een duidelijke, gemeenschappelijke basis voor voetbaltechnische zaken op korte termijn door beide besturen, is het vooralsnog onmogelijk het traject goed uit te rollen en neer te zetten’, schrijft de fusiecommissie.

Lees ook Historische samenwerking Silvolde en vv Terborg



Quote Het is enorm frustre­rend. We leken op de goede weg en het is spijtig dat het nu stokt Marc Neijland, Voorzitter v.v. Terborg

In een verklaring die naar enkele clubleden is gestuurd staat dat ‘de fusiecommissie in de stand-by modus staat en gaat weer ‘aan’ onder de voorwaarde dat de beide verenigingen, gezamenlijk en in onderling vertrouwen een duidelijke basis moeten vormen voor de fusie. Zonder deze basis kan de fusiecommissie niet functioneren.’

Niveauverschillen

Het proces zit dus in een impasse en het sentiment zit hem vooral in de niveauverschillen. Terborg voetbalt met het eerste elftal in de vierde klasse. Silvolde is actief op een veel hoger niveau. Deze club speelt in de vierde divisie. Wanneer de fusie een feit wordt dan moet de club van de KNVB op één van beide niveaus instappen en daar komen de besturen onderling maar niet uit.

Volgens secretaris Willem Epping van Silvolde zijn er met name verschillen van inzichten over het eerste jaar van de fusie. ,,Voor de lange termijn hebben we op hoofdlijnen dezelfde visie. We willen zowel kansen bieden voor mensen die prestatievoetbal willen leveren als voor de recreatieve speler. Maar hoe we dat overgangsjaar vorm moeten geven daar hebben we een verschil van inzicht, dat gaat moeizaam.”

Quote Geen fusie zou ik echt doodzonde vinden Willem Epping, Secretaris Sportclub Silvolde

Voorzitter Marc Neijland van Terborg wil inhoudelijk niet veel kwijt over de impasse. ,,Het is enorm frustrerend. We leken op de goede weg en het is spijtig dat het nu stokt.” Volgens Neijland moeten er nog “wel wat noten gekraakt worden”, om het proces uit het slop te trekken.

Water bij de wijn?

De besturen beraden zich nu ieder binnen de eigen vereniging op het vervolg. Simpelweg water bij de wijn doen lijkt voor Willem Epping niet de eerste en beste oplossing. ,,We gaan met elkaar in gesprek en misschien ook wel met de achterban want er moet wel draagkracht blijven. We moeten er samen uitkomen. Geen fusie zou ik echt doodzonde vinden", zegt Epping.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.