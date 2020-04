Gaslucht bij bedrijf in Terborg: vermoedelijk lekkende stikstoftank

Gebiedsver­bo­den voor skatebaan en parkeer­plaat­sen

3 april ULFT/SILVOLDE/TERBORG - De skatebaan op het DRU Industriepark in Ulft is per direct uitgeroepen tot verboden terrein door burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek. Ook op de parkeerplaatsen bij de Paasberg in Terborg en aan de Munstermanstraat in Silvolde mag niemand meer komen.