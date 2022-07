Gebrek aan kennis nekt internationaal hippisch evenement Achterhoek: ‘Is niet zo maar een toernooitje’

VARSSEVELD - Het Achterhoeks Hippisch Festijn in Varsseveld gaat dit jaar niet door. De organisatie van het drukbezochte, internationale paardenevenement (10.000 bezoekers in 2021) heeft onvoldoende kennis in huis doordat sommige bestuursleden niet beschikbaar zijn.