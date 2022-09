Geen blauwalgen meer in recreatieplas Scholtenhof in Etten, provincie trekt waarschuwing in

Entertai­ner Heiny Haverdil al meer dan 50 jaar in het vak: ‘Ik ben de laatste der Mohikanen’

GENDRINGEN - Hij zag velen de muziekwereld binnentreden en ook weer verlaten. Heiny Haverdil (69) zit al ruim vijftig jaar in het vak en is nog steeds actief. ,,Muziek is altijd de rode draad in mijn leven geweest.”

6 september