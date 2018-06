Gehandicapten bestolen van geld, Playstation en televisie

Dat geld is bedoeld voor de kinderen (6 tot 25 jaar) met een fysieke en/of lichamelijke beperking die er in het weekend komen logeren. Zij kunnen er boodschappen van doen en van het geld dat overblijft, worden uitjes georganiseerd. ,,Een bezoekje aan de dierentuin, een film kijken in de bioscoop of samen uit eten, dat soort dingen’’, zegt Giesen.



De inbrekers zijn binnengekomen door het sleutelkluisje aan de muur open te breken. Binnen haalden zij de spullen weg en gingen er weer vandoor. Giesen heeft aangifte gedaan bij de politie, die de zaak onderzoekt.



De daders staan bovendien op camerabeelden, die in bezit zijn van de stichting. Giesen dreigt die te publiceren als de inbrekers zich voor maandag niet hebben gemeld. ,,Ze staan herkenbaar op beeld, maar we hopen dat ze berouw tonen en onze spullen komen terugbrengen. Dat is alles dat we vragen.’’