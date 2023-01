Gemeente houdt ontwikkelingen op ‘zeer zwakke’ basisschool De Plakkenberg in Silvolde in de gaten

Zweten in de klas: Achterhoek­se scholen wapenen zich tegen de hitte

WINTERSWIJK - Met de zomerse hitte van deze dagen is het ook in veel klassen momenteel niet uit te houden. Scholen in de regio nemen daarom extra maatregelen om de warmte tegen te gaan. Basisschool De Kolibrie in Winterswijk stelt donderdag en vrijdag zelfs een tropenrooster in.

25 juni