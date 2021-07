Gendrings stel bestraft voor drugshandel: ‘Man lijkt een criminele levenshouding te hebben’

Raad trapt op de rem: besluit zonnevel­den Oude IJssel­streek uitgesteld, burgerini­ti­a­tief komt aan tafel

24 juni GENDRINGEN Er wordt voorlopig geen keuze gemaakt welke zonnevelden in Oude IJsselstreek mogen worden ontwikkeld. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. De raadsleden vinden dat er eerst in samenwerking met het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek naar alternatieven moet worden gekeken.