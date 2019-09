Gerestaureerd megagroot schilderij van Vlaamse meester gaat naar Megchelen

Het kunstwerk waar het over gaat is een schilderij van 3,70 bij 2,93 meter groot. De enorme afmeting is van museale omvang. Het doek is rond 1855 gemaakt door de Vlaamse schilder Ernest Slingeneyer. Het schilderij toont een dramatisch tafereel van vijf Franse schipbreukelingen op een vlot, die worden aangevallen door een sloep met Engelse militairen. Eén van de Fransen is al dood, een ander springt met de nationale vlag in zee, omdat hij liever sterft dan met de Franse driekleur in handen van de Britten te vallen. Een derde drenkeling steekt met een lans naar zijn belagers. Het doek heet ‘Heldenfeit van de zeelieden van het Fransche schip le Feu’.