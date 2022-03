Gerrit (75) biljart nog steeds met zijn veertig jaar oude keu van tien gulden

Nieuw fietspad tussen Ulft en Silvolde; route door natuur buiten druk centrum om

SILVOLDE - Het heeft een paar jaar geduurd, maar het college van B&W is akkoord met de aanleg van een nieuw fietspad tussen Silvolde en Ulft. Het pad is gepland in het buitengebied tussen de Paasberglaan en Over de IJssel.

