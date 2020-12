Getrouwde vader uit Etten bekent misbruik dochter (14): ‘Haar hand lag op mijn kruis en toen is het steeds verder gegaan’

overburen Sonja en Luc wonen vlak bij DRU Industrie­park: ‘Vooral in het begin gingen we soms rollend naar huis’

29 november Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Sonja (50) en Luc (51) ten Brink wonen in Ulft, vlak bij DRU Industriepark.