Gevaarlijke rottweiler Piet in beslag genomen na doodbijten maltezer Max

Aalders en de andere buurtbewoners overtuigden de bezwarencommissie ervan dat de rottweiler vaker zijn kaken in een andere hond had gezet. De bazin van Piet, die niet bij de hoorzitting eerder dit jaar was, gaf dit toe in een e-mail. Daarom acht de bezwarencommissie minstens drie bijtincidenten bewezen. En bij drie incidenten wordt een hond in beslag genomen.



Dat is donderdag gebeurd. Het gedrag en karakter van de 5-jarige rottweiler wordt straks onderzocht door experts van de Universiteit Utrecht, om te bepalen hoe gevaarlijk het dier is. Afhankelijk hiervan wordt bepaald of Piet terug kan naar zijn bazin in Silvolde, wordt herplaatst of in het uiterste geval afgemaakt.



De uitkomst van deze test is er over een paar weken.