Gevaarlijke stier losgebroken in Westendorp: 'Benader hem niet en bel 112'

Zo red je de tuin in verhitte tijden: water alleen is niet de oplossing en laat onkruid staan

SINDEREN - Het wordt heel warm én droog de komende weken in de Achterhoek, voorspellen de kenners. Een ramp voor onze tuinen? Dat hoeft niet, verzekert Twan ten Have van kwekerij-tuincentrum Hiddink in Sinderen. De wonderdokter? Water. Maar er valt zoveel meer te zeggen. Ten Have geeft raad in zes tips.

13 juli