Gevechtshelikopter hangt meters boven weiland: legeroefening Red Dawn in de Achterhoek

De vliegexercitie is onderdeel van operatie Red Dawn. Een grote legeroefening waarbij helikopters van het DHC samenwerken met grondeenheden. De oefening is maandag 23 januari begonnen en duurt in totaal twee weken. Alleen op vrijdag en in het weekend wordt niet geoefend.



Op kaarten die Defensie heeft gedeeld over de oefening, is te zien dat de helikopters vooral actief zijn in het gebied rond Doetinchem. Het oefengebied strekt zich uit van Huissen tot en met Winterswijk. In dit hele gebied is het laagvliegverbod tijdelijk opgeheven voor Defensie.



Sommige stukken worden wel vermeden. Daarbij moet gedacht worden aan gebieden met veel bebouwing, industrie- en havengebieden, ziekenhuizen en zorgcentra. Ook boven het Korenburgerveen, een Natura2000-gebied, wordt niet gevlogen.