Gewonde en aanhouding bij steekpartij in Varsseveldse woning

De melding van de steekpartij kwam zondag omstreeks 19.30 binnen bij de hulpdiensten. Wat er zich precies in de bovenwoning aan de Dames Jolinkweg in het Achterhoekse dorp heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat er één slachtoffer is. Zij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis.