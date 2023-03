Gewonden bij eenzijdig ongeval in Ulft: auto eindigt klem tussen boom en gebouw

De auto kwam tot stilstand met de voorzijde tegen een boom en met de achterkant tegen een pand. In de auto zaten een bestuurder en een bijrijder. Beiden raakten gewond en worden in ambulances verzorgd alvorens ze naar het ziekenhuis worden gebracht.

Een traumaheli is opgeroepen vanuit Amsterdam maar heeft rechtsomkeert gemaakt nadat was besloten dat ook de zwaargewonde bestuurder per ambulance naar het ziekenhuis wordt vervoerd.