‘Gewoon’ schaatsen op ijsbanen ondanks gebrek aan grondwater

Terborg leeft toe naar viering 600-jarig bestaan

25 november TERBORG - Op een metershoog plakkaat op het St. Jorisplein is sinds zondagmiddag te lezen hoe Terborg in 2019 viert dat het 600 jaar bestaat. De officiële start van de viering is op 23 april. Op die datum, maar dan in 1419, is de oorkonde opgemaakt waarmee Derk en Hendrik, heren van Wisch, de Terborgenaren stadsrechten gaven.