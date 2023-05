Gloednieuwe kunstroute in Ulft moet nieuwe bezoekers naar winkels trekken en de aloude een beetje kietelen

Man breekt in voor ‘afscheids­knuf­fel’, dan probeert hij zijn ex te verkrach­ten in haar eigen huis

Hoewel hij het stellig is blijven ontkennen, vindt de rechtbank bewezen dat een 31-jarige man zonder vast adres vorig jaar oktober zijn ex-partner in Winterswijk heeft proberen te verkrachten, nadat hij ’s nachts bij haar had ingebroken.