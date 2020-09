Groenlose wil maar niet vertrekken uit verkocht vakantiehuis: ‘Ze heeft me opgelicht’

Opnieuw blauwalg aangetrof­fen in recreatie­plas Scholten­hof bij Etten

25 augustus ETTEN - Bij een controle van het zwemwater van de recreatieplas Scholtenhof bij Etten is opnieuw blauwalg aangetroffen. Dat gebeurde eerder deze zomer ook al Sinds midden juli kon er wel weer gezwommen worden in de plas. Dat is nu dus even voorbij.