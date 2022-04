Grootscheepse renovatie Huis Landfort bijna klaar: ‘In 2023 gaan we officieel open’

,,Dit jaar gebruiken om proef te draaien. We zijn op aanvraag geopend maar geven daar nog niet al te veel ruchtbaarheid aan. Wel verwachten wij meer bezoekers. Onze vrijwillige rondleiders, die inmiddels zijn opgeleid en toegerust op hun taak als gids, zijn er klaar voor”, zegt René Dessing, behalve kunsthistoricus directeur van de stichting en bewoner van het imposante landhuis dat een rijke historie kent.



In 2023 is het precies tweehonderd jaar geleden dat Huis Landfort haar huidige aanzicht kreeg. ,,Dat moment gaan we gebruiken om officieel open te gaan”, zegt Dessing ,,Dit jaar gebruiken we om te kijken of de ontwikkelde plannen goed werken en of er nog voor verbetering of aanpassing nodig is.”