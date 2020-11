Grote zorgen over aanpak sektes na arrestatie Varssevelder en inval Goch: ‘Meldpunt moet terug’

video De wereld achter de sekte van Robert B.: ‘Soort psycholoog, die als een tovenaar inlogt op je systeem’

8 november Met veel machtsvertoon stormde de Duitse politie twee weken geleden binnen bij een klooster in Goch, net over de grens bij Gennep. Een ogenschijnlijk idyllische evenementenlocatie, maar achter de muren huist een Nederlandse sekte die in één adem wordt genoemd met moordaanslagen en kindermisbruik: de Orde der Transformanten. Wat is dat voor organisatie?