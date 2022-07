Haarwerkspecialist Richard is op zoek naar heel veel haar uit de regio voor pruiken: ‘Wil me ergens voor inzetten’

Mensen die door chemo hun haar verliezen of door een ziekte als alopecia haar verliezen, zijn vaak op zoek naar een mooie vervanging. Dat kan met confectie haarwerk, waarbij de klant de keuze heeft uit een standaardassortiment. Maar het is ook mogelijk haar op maat te laten maken. Dat is wat Klompenhouwer wil doen in zijn haarwerkatelier.



Wíl doen, geeft Klompenhouwer nadrukkelijk aan, want de eerste klant moet nog geholpen worden omdat er een chronisch tekort is aan goed haar. Het gebrek aan echt haar zit de Sinderense haarwerkspecialist in de weg. ,,Je hebt zóveel nodig voor één goed haarwerk”, verzucht hij.