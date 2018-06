Hand in hand dansen mannen in Israël om synagoge uit Terborg

Achtergrond 'Dialyse haalt de verrassing uit mijn leven'

6 juni DOETINCHEM - Het aantal patiënten dat aan een dialyseapparaat gaat in het Slingeland Ziekenhuis neemt af, van 80 in 2011 naar 65 in 2017. Ondanks de vergrijzing en de verwachting dat ouderen vaker nierfunctiestoornissen hebben. Met name ouderen kiezen er vaker voor om af te zien van dialyse. ,,Het is gewoon een hele heftige stap", weet nefroloog Inge Klein van het Slingeland.