Helpende hand voor Limburgse boeren vanuit de Achterhoek; duizenden kilo's aan ruwvoer voor vee en paarden

mijn hobby Bert (65) kweekt zwarte frambozen: ‘Goed tegen kanker, maar vooral lekker’

9 juli „Ik ben dol op kersen. We hadden vroeger thuis al kersenbomen”, vertelt Bert Neijland (65), high frequency-technicus uit Silvolde. „Het was altijd een strijd, wie is eerst, de vogels of wij. Wij dus niet.”