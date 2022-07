Het bonte interieur van dit nieuwe pop-uprestaurant is te koop: ‘Wil je een stoel meenemen? Daar valt over te praten’

Het interieur is een gezamenlijk project van bloemist Bart Bresser (vader van) en antiekhandelaar Dimitri Katrisiotis. In het restaurant in de Grotestraat lijken deze twee werelden te versmelten



De inrichting is een mengelmoes van Delfts blauw, rozen tot aan het plafond, Aziatisch antiek, bioscoopstoelen en zelfs een werkend orgel. Katrisiotis: ,,Als je het bij elkaar in de opslag ziet denk je: ‘Wat een bult oude zooi, wat moet je daar nu mee’, maar ik wist al precies hoe ik het wilde.”