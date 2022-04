Hoe het boek van Jack Weijkamp over de zelfgekozen dood van zijn vader een kunstwerk is: ‘Pronto, vertel maar...’

,,Heeft hij ons tóch op het verkeerde been gezet.”



Met deze woorden wordt Jack Weijkamp begroet door zijn neef, als hij in de vroege nacht van zaterdag 25 mei 1991 uit de taxi stapt. De taxi heeft Weijkamp van Zwolle naar Ulft gebracht.



Eerder die middag was hij ook al in het ouderlijk huis geweest. Uren had hij doorgebracht met zijn vader aan de keukentafel. Daarna had zijn moeder hem naar het station in Terborg gebracht. Met de trein ging het eerst naar Arnhem, waar hij een feestje had, en daarna door naar huis in Zwolle.



Daar bereikte hem het bericht van zijn moeder. Met een taxi liet hij zich terugrijden naar Ulft: honderd kilometer om te overdenken welke signalen van zijn vader hij had gemist.