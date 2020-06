Hof: jeugd-tbs na neersteken 16-jarige bij jongerencentrum

Celstraf­fen voor tweetal na schietpar­tij in Gendringen

8 juni ZUTPHEN/ GENDRINGEN - Een 32-jarige man uit Dinxperlo is tot een maand cel veroordeeld omdat hij op 3 november vorig jaar een baksteen door de ruit van een woning in Gendringen gooide. De Dinxperloër had ruzie met de bewoner over een auto.