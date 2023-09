Hogere accijns op sigaretten treft meer dan vijfduizend inwoners Oude IJsselstreek

In herinnering Iedereen kende Juf Fien, maar bijna niemand kende haar leed en dat ze daarom een oproep deed op televisie

De jaren dat Juffrouw Fien Gambon voor de klas heeft gestaan waren misschien wel haar gelukkigste. Iedereen in Terborg kende haar. Maar weinigen wisten van het leed dat ze met zich meedroeg. En dat haar ertoe dreef om op de landelijke televisie een oproep te doen. ,,Haar familiegevoel was zó sterk dat ze per se deze viool wilde hebben.’’